Roma | scopre i ladri mentre gli rubano il furgone e tenta di bloccarli | investito

(Di sabato 1 ottobre 2022) Stava andando a cena a casa della figlia, a., in via dei Ruderi di Casal Calda. E non pensava che per “dessert” avrebbe avuto cure mediche. L’uomo, un 60enneno, si è accorto che qualcuno stava trafficando attorno al suo, spaccando con un mattone un finestrino. L’intento era quello di aprire lo sportello e portare via il mezzo. E’ successo ieri sera, in zona Torre Maura, intorno alle ore 20:00. Preoccupato che gli facessero sparire il prezioso, il 60enne è sceso dall’appartamento della figlia e ha iniziato a urlare, avvicinandosi, incurante degli eventuali pericoli che avrebbe potuto correre. I malviventi, colti di sorpresa dalla reazione del proprietario del mezzo, sono risaliti velocemente sulla loro auto. Leggi anche: ‘Le sono cadute le chiavi’ e lela borsa, ma ...

Un tentato furto sventato, finito in investimento. Ad avere la peggio il proprietario di un furgone che nella serata di ieri ha notato un gruppo di persone armeggiare nei pressi del proprio mezzo. Gli rubano il furgone, li scopre e finisce investito Stava andando a cena a casa della figlia, a Roma., in via dei Ruderi di Casal Calda. E non pensava che per "dessert" avrebbe avuto cure mediche. L'uomo, un 60enne romano, si è accorto che qualcuno sta ...