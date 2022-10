Roma, Pinto: 'Il mercato incide il 30%. Problemi negli scontri diretti? Battere Inter o Udinese ha lo stesso valore' (Di sabato 1 ottobre 2022) Il general manager della Roma, Tiago Pinto, si è presentato ai microfoni di Dazn prima del big match contro l'Inter: "Abbiamo... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022) Il general manager della, Tiago, si è presentato ai microfoni di Dazn prima del big match contro l': "Abbiamo...

