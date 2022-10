sportli26181512 : #Governance #Notizie Roma e Juve nella Women’s Champions League: quanto vale il torneo: La Roma e la Juventus si so… - FrisbeeGoat : RT @cmdottcom: 8° giornata, #Bonolis commenta: 'Stasera l'Inter insegnerà calcio alla Roma e a José, il Milan nonostante il Var amico cadrà… - cmdottcom : 8° giornata, #Bonolis commenta: 'Stasera l'Inter insegnerà calcio alla Roma e a José, il Milan nonostante il Var am… - ZonaBianconeri : RT @PianetaMilan: #Calciomercato - Rinnovi di #Rabiot, #Skriniar e #Zaniolo, il punto | #VIDEO - @juventusfc #JuventusFC #Juventus #Juve @I… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato - Rinnovi di #Rabiot, #Skriniar e #Zaniolo, il punto | #VIDEO - @juventusfc #JuventusFC #Juventus #Juve @I… -

Preoccupazione Inter eInter ePochi convocati, ma pesanti. In attacco per i nerazzurri non partirà solo Dzeko (la sua Bosnia non è qualificata), mentre Lukaku raggiungerà il Belgio e ...Inter -, rischio special: a Inzaghi serve la svolta e attacca, ma il super ex Mourinho vuole ... Di Maria: 'casa mia'. Vlahovic, un calcio al PSG. Locatelli si scalda per riconquistare Allegri.nel 2013 approderà in Italia ma alla Juventus, con la quale vincerà 2 Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Lascerà la Vecchia Signora collezionando ben 66 presenze condite con ben 39 ...Il mercato è ancora lontano ma Allegri rischia di dover salutare un attaccante; andiamo a vedere di chi si tratta.