Robin Hood: tutto quello che c'è da sapere sul film

Robin Hood: trama, cast, trailer e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 1 ottobre 2022, su Rete 4 va in onda in prima serata dalle 21.20 il film Robin Hood, pellicola di Ridley Scott del 2010, con protagonista Russell Crowe. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Robin Hood? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Trama

Alla fine del XII secolo l'Inghilterra ha invaso la Francia, per riacquistare i territori dell'Aquitania e della Normandia che gli appartengono di diritto. Dopo aver combattuto come crociato contro i saraceni e come soldato contro i francesi, il nobile Robin Longstride (Russell Crowe) vuole tornare in patria, ...

