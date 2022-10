Rimuovi lo smalto senza usare il solvente | conosci già il trucco della nonna?

(Di sabato 1 ottobre 2022) Vuoi togliere loma non hai a tua disposizione il? Nessun problema, questo trucchetto è infallibile. Ilper unghie toglie loin modo rapido ed efficace, ma se non lo hai a portata di mano, non arrenderti, c’è un rimedio moto semplice e completamente naturale a cui puoi ricorrere. Quest’ultimo sarà L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Elle

Dopodichè procedi con la polimerizzazione in lampada e successivamentela cartina dall'unghia. Modella l'unghia utilizzando l'apposita lima e leviga bene la superficie. Applica lo...E ai piedi non ci pensate mai Unghie e cuticoleeventuali residui di, dai forma all unghia con forbicine e lima e ammorbidisci le eventuali cuticole con un olio specifico. Vanno ... Come togliere lo smalto semipermanente a casa senza rovinare le unghie