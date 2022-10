marcokinder_ : Emiliano che asfalta #renzi #calenda su la7 si vola #30settembre #Cremlino - 1990Alessio : @La_manina__ ma glielo asfaltiamo chi esattamente? gli elettori di destra sono a favore quindi possono portare que… - du00 : @monogres @BuUlino @carminebrancagl @mariolavia Veramente secondo gli infiniti grillini, dovevano tornare il primo… - VerdeVetriolo : @harmanleroux @giuno55 @mariamacina Certo , certo ?????? intanto al vostro guru ve lo asfalta senza problemi - xblunotte : RT @ilgiornale: “Enrico lunedì lascerà la segreteria”. A pochi giorni dalle #elezioni, #Renzi attacca #Letta, che a suo dire abbandonerà nu… -

ilGiornale.it

Cruciani la: "Non rompere il c***o" 'Da una parte - prosegue il discorso di Gomez in merito ... che è ben radicato nel Nord e nelle città, se non si accoltellano tra loro Matteoe Carlo ..."Letta tornerà a Parigi"non ha dubbi sul futuro di Letta: il segretario dem è destinato al ritorno a Parigi . "Credo che lunedì debba ricevere un mazzo di rose dalla Meloni , con un fascio... ... Renzi asfalta Letta: "Meloni Se ha vinto la responsabilità è sua" Il leader di Italia Viva addossa a Enrico Letta la responsabilità della vittoria di Giorgia Meloni, e immagina un futuro in cui il suo sarà il primo partito del Paese ..."Enrico tornerà a Parigi", la stilettata del leader di Italia Viva. E si riaccende lo scontro con Conte: "Va in giro con il tesserino a fare voto di scambio al Sud" ...