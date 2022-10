Relazione della Dia sulla criminalità nel Sannio: la mappa dei clan nel beneventano (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSul territorio della provincia di Benevento sono censiti i clan Sparandeo, Iadanza-Panella, Pagnozzi, Nizza, Saturnino-Bisesto, cui sono collegati alcuni gruppi criminali minori specializzati negli specifici “settori” criminali. Nella città di Benevento e nei comuni limitrofi è attivo il sodalizio criminale degli Sparandeo essenzialmente composto da un nucleo familiare che controlla il racket dell’usura e delle estorsioni spesso mascherato dall’attività di fornitura di beni e/o servizi imposta con la forza intimidatoria, nonché il traffico di stupefacenti per lo più attraverso gruppi minori. Nell’area della Valle Caudina ricadente nella provincia di Benevento come già evidenziato per la provincia di Avellino opera il clan Pagnozzi di San Martino Valle Caudina che ha quale referente locale il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSul territorioprovincia di Benevento sono censiti iSparandeo, Iadanza-Panella, Pagnozzi, Nizza, Saturnino-Bisesto, cui sono collegati alcuni gruppi criminali minori specializzati negli specifici “settori” criminali. Nella città di Benevento e nei comuni limitrofi è attivo il sodalizio criminale degli Sparandeo essenzialmente composto da un nucleo familiare che controlla il racket dell’usura e delle estorsioni spesso mascherato dall’attività di fornitura di beni e/o servizi imposta con la forza intimidatoria, nonché il traffico di stupefacenti per lo più attraverso gruppi minori. Nell’areaValle Caudina ricadente nella provincia di Benevento come già evidenziato per la provincia di Avellino opera ilPagnozzi di San Martino Valle Caudina che ha quale referente locale il ...

