Relazione della Dia: la mappa della criminalità in provincia di Salerno (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiContinuano nella città di Salerno le attività di contrasto a carico del clan D’Agostino. La conferma arriva dalla Relazione semestrale della direzione investigativa antimafia relativa al secondo semestre del 2021, consegnata e pubblicata ieri dal Ministero dell’interno nella quale si ricordano alcuni degli interventi più importanti a contrasto della criminalità organizzata sul territorio della provincia di Salerno. Un intero capitolo a partire da pagina 168 dedicato alla malavita organizzata dalla quale emergono alcune operazioni come quella del 4 novembre 2021 nei confronti di alcuni imprenditori e professionisti che concedevano prestiti di denaro a persone in stato di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiContinuano nella città dile attività di contrasto a carico del clan D’Agostino. La conferma arriva dallasemestraledirezione investigativa antimafia relativa al secondo semestre del 2021, consegnata e pubblicata ieri dal Ministero dell’interno nella quale si ricordano alcuni degli interventi più importanti a contrastoorganizzata sul territoriodi. Un intero capitolo a partire da pagina 168 dedicato alla malavita organizzata dalla quale emergono alcune operazioni come quella del 4 novembre 2021 nei confronti di alcuni imprenditori e professionisti che concedevano prestiti di denaro a persone in stato di ...

