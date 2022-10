Reddito di cittadinanza, bonus, taglio tasse: cosa rischia di saltare con la manovra (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Quello della prossima manovra è un vero e proprio rebus da sciogliere: le cose da fare sono tante e mancano le coperture, quindi rischiano di saltare diversi provvedimenti. Solo per confermare gli attuali aiuti alle famiglie e alle imprese contro il caro-energia, come ricorda Money.it, nel primo trimestre del 2023 servono almeno 15 miliardi di euro. Per il resto servono circa 20 miliardi per: confermare il taglio del cuneo fiscale del 2% per i redditi fino a 35mila euro; rinnovare i contratti degli statali; rivalutare le pensioni adeguandole all’inflazione; coprire una serie di spese indifferibili, tra cui la conferma degli aiuti all’Ucraina. A questo si aggiungono le promesse elettorali. Il partito di Meloni ha parlato di un’estensione del taglio del cuneo fiscale e di una deduzione ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Quello della prossimaè un vero e proprio rebus da sciogliere: le cose da fare sono tante e mancano le coperture, quindino didiversi provvedimenti. Solo per confermare gli attuali aiuti alle famiglie e alle imprese contro il caro-energia, come ricorda Money.it, nel primo trimestre del 2023 servono almeno 15 miliardi di euro. Per il resto servono circa 20 miliardi per: confermare ildel cuneo fiscale del 2% per i redditi fino a 35mila euro; rinnovare i contratti degli statali; rivalutare le pensioni adeguandole all’inflazione; coprire una serie di spese indifferibili, tra cui la conferma degli aiuti all’Ucraina. A questo si aggiungono le promesse elettorali. Il partito di Meloni ha parlato di un’estensione deldel cuneo fiscale e di una deduzione ...

