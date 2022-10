Real Madrid, i convocati di Carlo Ancelotti in vista dell’Osasuna: torna Benzema (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Real Madrid, dopo la sosta di campionato, è pronto a tornare in campo contro l’Osasuna nel match valevole per la settima giornata de La Liga 2022/2023. In vista della sfida del Santiago Bernabeu il tecnico dei blancos, Carlo Ancelotti, ha diramato la lista dei convocati, tra i quali figura nuovamente Karim Benzema. Ecco l’elenco completo degli uomini a disposizione dell’allenatore: Portieri: Courtois, Lunin, Cañizares; Difensori: Carvajal, Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Rüdiger, Mendy; Centrocampisti: Kroos, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos; Attaccanti: Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Rodrygo, Mariano. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Il, dopo la sosta di campionato, è pronto are in campo contro l’Osasuna nel match valevole per la settima giornata de La Liga 2022/2023. Indella sfida del Santiago Bernabeu il tecnico dei blancos,, ha diramato la lista dei, tra i quali figura nuovamente Karim. Ecco l’elenco completo degli uomini a disposizione dell’allenatore: Portieri: Courtois, Lunin, Cañizares; Difensori: Carvajal, Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Rüdiger, Mendy; Centrocampisti: Kroos, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos; Attaccanti: Hazard,, Asensio, Vinicius, Rodrygo, Mariano. SportFace.

