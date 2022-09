Agenzia_Ansa : UCRAINA | Putin sfida il mondo e annuncia l'annessione dei territori ucraini occupati dopo i referendum farsa. Doma… - Agenzia_Ansa : FLASH | 'Il popolo ha fatto la sua scelta, una scelta netta'. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, apren… - ENAPAY_2 : Evidente a tutti: le responsabilità dei politici U€, imbelli&servili venduti al padrone di oltre Atlantico. Putin è… - Antobello : RT @MinistroEconom1: Putin annette i territori ucraini e sfida il mondo intero: vi faccio fare la fine del PD! - MaurizioGabell1 : RT @MinistroEconom1: Putin annette i territori ucraini e sfida il mondo intero: vi faccio fare la fine del PD! -

Il racconto "il mondo L'analisi " Lo Zar rischia di perdere i fedelissimi Il reportage " Zaporizhzhia, la strage di civili Il retroscena " L'Occidente si prepara alla guerra Come donare "...Dietro di noi c'è la verità, dietro di noi c'è la Russia! Link: https://casadelsole.tv/- una -- per - tutti - discorso - integrale - 30 - settembre - 2022 /Le annessioni non rappresentano nulla di buono. L'analista russo Kortunov: "Stiamo andando verso una qualche forma di escalation. La grande incognita è ...Il presidente dell'Ispi commenta così la cerimonia al Cremlino, con la firma dei trattati di annessione che segna 'una nuova escalation del ...