Putin | “Pace solo se l’Ucraina accetta le annessioni alla Russia”

(Di sabato 1 ottobre 2022) MOSCA – Vladimircondiziona lain Ucraina e la fine della guerra all’zione, da parte di Kiev, dell’annessione di altre quattro regioni – Repubblica popolare di Donetsk, Repubblica popolare di Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia –Federazione russa. Il numero 1 del Cremlino, nel discorso tenuto prima della firma dei trattati che sanciscono le, proietta però le sue parole oltre. Il nemico, accusato di voler annientare lae di aver lanciato una “guerra ibrida”, è ora chiaramente l’Occidente, e in particolare gli Stati Uniti “unico Paese nella storia ad aver usato armi nucleare. Creando in questo modo un precedente”. Stati Uniti che, insieme a Gran Bretagna, sono responsabili, sempre secondo il Presidente russo, delle ...

