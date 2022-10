Putin minaccia la bomba atomica dopo le annessioni «Adesso si può trattare»

(Di sabato 1 ottobre 2022) Il triste copione è stato rispettato e non ha riservato sorprese. La cerimonia della firma dell?annessione delle quattro regioni dell?Ucraina, come epilogo dei referendum farsa,...

TgLa7 : ++ #Ucraina, #Meloni: 'Annessione russa non ha valore. #Putin è una minaccia. Serve compattezza e unità democrazie… - pinapic : Con la dichiarazione dell'annessione illegale dei territori ucraini invasi, Putin minaccia l'intero mondo libero. L… - GiovaQuez : Ancora una volta la soluzione proposta da Orsini è quella di dar seguito pedissequamente a tutte le richieste di Pu… - CarloGobbato : RT @itsmeback_: Giorgia Meloni: 'i referendum sono illegali, l'annessione russa non ha valore e Putin è una minaccia. Siamo uniti con Kiev.… - cavalierebianc5 : RT @NicolaPorro: ?? Ecco cosa si è capito davvero dal discorso di #Putin ?? -

L'esperto di geopolitica: "Ormaiè deciso a tutto e non offre alcuno spiraglio alla negoziazione: è tempo per i Paesi Nato di prepararsi a una ......Russia che descrivono in dettaglio il funzionamento interno di sorveglianza e censura di, ... Ladell'accusa, secondo il governo tedesco, non eliminerà l'odio online, ma respingerà nell'...“Putin dimostra ancora una volta la sua visione neo imperialista di stampo sovietico che minaccia la sicurezza dell’intero continente europeo”. In più Meloni ricorda la necessità di compattezza da ...L'aggressività e le minacce del presidente russo rappresentano una grave escalation nella guerra, e riducono ulteriormente le possibilità di una sua risoluzione diplomatica ...