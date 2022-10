Putin e l' annessione | quanto manca alla terza guerra mondiale

Leggi su iltempo

(Di sabato 1 ottobre 2022) Nessun passo indietro. Con l'ennesima sfida a Kiev e all'Occidente, il presidente russo Vladimirha tenuto un lungo discorso in occasione della cerimonia per l'Russia dei territori ucraini di Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia. «Invitiamo Kiev a tornare al tavolo negoziale, ma la scelta dei referendum non sarà oggetto di discussione, è una scelta ormai fatta e la Russia non la tradirà», ha annunciato, ribadendo che i territori ora «fanno parte della Federazione russa» e che, come il resto del Paese, «saranno difesi con ogni mezzo». L'«offerta» è stata rispedita al mittente dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si è detto «pronto per un dialogo con la Russia, ma con un altro presidente» e ha firmato una domanda di adesione accelerataNato. ...