Putin con l’annessione imbocca la via senza ritorno: il concertone rock, la folla adorante (Di sabato 1 ottobre 2022) Migliaia di persone osannanti, portate sulla piazza Rossa con autobus speciali per il discorso di Putin. Ma nel resto del Paese continuano le fughe per evitare il richiamo Leggi su corriere (Di sabato 1 ottobre 2022) Migliaia di persone osannanti, portate sulla piazza Rossa con autobus speciali per il discorso di. Ma nel resto del Paese continuano le fughe per evitare il richiamo

CottarelliCPI : Dichiararsi pronti a negoziare dopo aver annesso territori, come fa ora Putin, non è certo una novità. 6 ottobre 19… - elio_vito : Scusate se mi sono distratto ma Berlusconi, Forza Italia, che si proclama europeista, sta ancora contando i pallonc… - GiovaQuez : Putin: 'L'Occidente sta cercando di riaccendere vecchi conflitti, creando nuovi problemi e crisi. L'egemonia unipol… - chissenefruga : RT @CottarelliCPI: Dichiararsi pronti a negoziare dopo aver annesso territori, come fa ora Putin, non è certo una novità. 6 ottobre 1939: d… - pierdipasquale : RT @ultimenotizie: Gli #StatiUniti non vogliono distruggere solo la #Russia. Ma anche i loro competitori europei, fra cui l'Italia, la Fran… -