Putin annucia l’annessione di quattro regioni dell’Ucraina | “Nostre per sempre”

(Di sabato 1 ottobre 2022) Nella notte Vladimirha siglato i decreti che riconoscono “l’indipendenza” di Kherson e Zaporizhzhia sulla scia di quelli siglati lo scorso febbraio che riconoscevano le Repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk. Alle 15 di oggi, le 14 in Italia, insieme ai capi delle amministrazioni filorusse di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, ha firmato gli accordi per l’adesione alla Federazione Russa delle. Dopo la firma dei Trattati,li invierà per la valutazione alla Corte Costituzionale, dopodiché li sottoporrà per la ratifica all’Assemblea Federale e contestualmente presenterà alla Duma un disegno di legge costituzionale sull’adesione di nuovi soggetti alla Federazione Russa. La Duma, la Camera bassa del Parlamento russo, ratificherà i trattati il 3 ottobre, mentre il Consiglio della ...

Lo ha affermato il consigliere diYury Ushakov nel corso di un briefing a Mosca. Nessuno nega ... Loil capo dell'amministrazione militare citato da Ukrinform , precisando che i 4 feriti ...Il Tg di Nrk1che domani 4155 automobilisti riceveranno una lettera di potenziale ... in nome dei diritti LGBT checalpesta. L'articolo Il motivo per cui la Norvegia annuncia requisizione ...Il triste copione è stato rispettato e non ha riservato sorprese. La cerimonia della firma dell’annessione delle quattro regioni dell’Ucraina, come epilogo dei referendum ...Tempo di unità. Sa bene, Giorgia Meloni, che il momento in cui si accinge a sedersi a Palazzo Chigi è complicato. E che per riuscire avrà bisogno di tutto il sostegno ...