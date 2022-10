Primo contatto Meloni - Berlusconi: Forza Italia vuole parità con Lega. Salvini: governo in tempi rapidi (Di sabato 1 ottobre 2022) - Il faccia - a - faccia in mattinata ad Arcore per fare il punto sulla formazione del nuovo governo che sarà, dicono i due leader, di alto profilo. I forzisti contrari ai tecnici nell'esecutivo Leggi su tg.la7 (Di sabato 1 ottobre 2022) - Il faccia - a - faccia in mattinata ad Arcore per fare il punto sulla formazione del nuovoche sarà, dicono i due leader, di alto profilo. I forzisti contrari ai tecnici nell'esecutivo

