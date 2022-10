Prime Video | ottobre 2022 | le novità in catalogo tra film e serie tv

Leggi su movieplayer

(Di sabato 1 ottobre 2022)susarà un mese ricco diper ildella piattaforma streaming: la prima stagione dellafantascentifica INVERSO - The Peripheral e gli show comici con Enrico Brignano, Lillo e Greg e Pintus.sarà un mese ricco di nuovi arrivi per la piattaforma streaming. Tra leinlaThe Devil's Hour che segue la storia di Lucy Chambers che si sveglia ogni notte alle 3:33. Suo figlio di otto anni è introverso e non mostra emozioni e sua madre parla a sedie vuote. Da segnalare Pretty Little Liars: Original Sin, dove ci troviamo di fronte a una nuova generazione di Little Liars, molto lontana da ...