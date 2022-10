Prima pole MotoGp per Bezzecchi in Thailandia (Di sabato 1 ottobre 2022) BURIRAM (Thailandia) (ITALPRESS) – Sette Ducati nelle prime dieci posizioni nelle Q2 della MotoGp, ma la notizia è la Prima pole assoluta di uno straordinario Marco Bezzecchi. Il pilota romagnolo lancia la sua Ducati e chiude in 1'29?671 davanti a un ottimo Jorge Martin (Prima Pramac Racing) secondo a soli 21 millesimi. Terzo Pecco Bagnaia, ancora su Ducati, che sembrava poter raggiungere la Prima posizione, a 104 millesimi. Il campione francese, Fabio Quartararo (Yamaha), chiude quarto a 238 millesimi. Quinto un altro transalpino, Johann Zarco (Prima Pramac Racing), sesto l'italiano Enea Bastianini (+0.317) con la sua Ducati. Settimo l'australiano Jack Miller (Ducati) a 435 millesimi da Bezzecchi. Ottavo posto per Marc Marquez con la ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 ottobre 2022) BURIRAM () (ITALPRESS) – Sette Ducati nelle prime dieci posizioni nelle Q2 della, ma la notizia è laassoluta di uno straordinario Marco. Il pilota romagnolo lancia la sua Ducati e chiude in 1'29?671 davanti a un ottimo Jorge Martin (Pramac Racing) secondo a soli 21 millesimi. Terzo Pecco Bagnaia, ancora su Ducati, che sembrava poter raggiungere laposizione, a 104 millesimi. Il campione francese, Fabio Quartararo (Yamaha), chiude quarto a 238 millesimi. Quinto un altro transalpino, Johann Zarco (Pramac Racing), sesto l'italiano Enea Bastianini (+0.317) con la sua Ducati. Settimo l'australiano Jack Miller (Ducati) a 435 millesimi da. Ottavo posto per Marc Marquez con la ...

