Price cap, il buco nell'acqua dei Paesi Nato (Di sabato 1 ottobre 2022) Zuppa di Porro. Più che il colpo di mano di Putin, su cui apre il Corsera, è interessante il colpo di mano del cancelliere Scholtz. Prendete e incorniciate Scaroni che sul Foglio spiega la follia sul tetto del gas in cui ci siamo messi. Gramellini insulta i tedeschi e il loro cancelliere quasi fossero Orban. Crisi, si parva licet, Fontana e Moratti: la signora, c'è da scommettere, farà perdere la regione alla destra. Bravi. Nel frattempo scopro dal feltrino e da Cappellini che il problema del Pd sono le donne, un po' come le banane di jhonni stecchino. Inflazione sale di brutto e Visco non vuole, per il Mess, altri rialzi dei tassi. Rula ma sei scema? titola Sallusti su quella pazzerella che cerca sempre di farsi notare: ma tutto è tranne che scema, non sa fare nulla, ma fa tutto. Fenomenologia di una Bel Ami in gonnella. Le Generali si vogliono vendere la loro banca per comprarne un ...

