Premier League, trionfo Arsenal nel derby: 3-1 al Tottenham di Conte. Alle 16 LIVE Liverpool e Chelsea (Di sabato 1 ottobre 2022) Si gioca l’ottava giornata di Premier League, in programma sette partite. Alle 13:30 la prima. L’Arsenal si prende il derby del no... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022) Si gioca l’ottava giornata di, in programma sette partite.13:30 la prima. L’si prende ildel no...

ElTrattore : @erclab_tweet No ma le bimbe gia sognavano dopo prime 3 giornate la premier league del loro secsy comandante - aboutangelx : RT @CB_Ignoranza: Andato via dal City quasi come un esubero, però da quando è arrivato all’Arsenal: - 5 gol e 3 assist in 8 partite; - 7 v… - sportli26181512 : #Premier League, prima sconfitta per Conte: Arsenal-Tottenham 3-1: Nel derby di #Londra i Gunners si impongono graz… - emamarro : RT @sportface2016: #PremierLeague L'#Arsenal continua la sua marcia in testa alla classifica: battuto il #Tottenham di #Conte - 0290Eagle : @bagnariol_luca Qualcuno mi deve ancora spiegare i top club di Premier League come caxxo hanno fatto a farsi sfuggi… -