Pregliasco farnetica: "Mascherine? Nuova normalità, ce la siamo guadagnati" - Claudio Romiti (Di sabato 1 ottobre 2022) Intervistato da Leggo.it, l'immancabile Fabrizio Pregliasco dice la sua sulla fine dell'obbligo delle Mascherine quasi ovunque: "In questa fase epidemiologica può andare bene. Ci siamo guadagnati maggiore libertà ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 1 ottobre 2022) Intervistato da Leggo.it, l'immancabile Fabriziodice la sua sulla fine dell'obbligo dellequasi ovunque: "In questa fase epidemiologica può andare bene. Cimaggiore libertà ...

cardellino95 : RT @NicolaPorro: ?? La virostar non demorde. Leggete l’ultima sparata sulle #mascherine???? - marcoranieri72 : RT @NicolaPorro: ?? La virostar non demorde. Leggete l’ultima sparata sulle #mascherine???? - NicolaPorro : ?? La virostar non demorde. Leggete l’ultima sparata sulle #mascherine???? -