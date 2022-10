Polemica Cassano-Napoli, bellissimo messaggio della famiglia di Maradona (Di sabato 1 ottobre 2022) Le famose dichiarazioni di Antonio Cassano a “Muschio Selvaggio”, podcast del cantante Fedez e dello youtuber Luis Sal, sul Napoli del primo scudetto hanno fatto molto scalpore. L’ex calciatore ha etichettato i compagni di squadra di Maradona come “scappati di casa” e questa dichiarazione non è potuta passare inosservata. Il primo giocatore di quel Napoli a rispondere a tono a Cassano è stato Alessandro Renica, difensore titolare di quella squadra che portò all’ombra del Vesuvio il primo scudetto, attaccando FantAntonio sui propri canali social. La risposta più dura, però, è arrivata da Ciro Ferrara, personaggio di spicco di quella squadra: “Taci, che è meglio. Diego non avrebbe mai voluto nel suo spogliatoio un fenomeno come te“. Maradona (Photo by Simon Bruty/Allsport/Getty ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 1 ottobre 2022) Le famose dichiarazioni di Antonioa “Muschio Selvaggio”, podcast del cantante Fedez e dello youtuber Luis Sal, suldel primo scudetto hanno fatto molto scalpore. L’ex calciatore ha etichettato i compagni di squadra dicome “scappati di casa” e questa dichiarazione non è potuta passare inosservata. Il primo giocatore di quela rispondere a tono aè stato Alessandro Renica, difensore titolare di quella squadra che portò all’ombra del Vesuvio il primo scudetto, attaccando FantAntonio sui propri canali social. La risposta più dura, però, è arrivata da Ciro Ferrara, personaggio di spicco di quella squadra: “Taci, che è meglio. Diego non avrebbe mai voluto nel suo spogliatoio un fenomeno come te“.(Photo by Simon Bruty/Allsport/Getty ...

CMercatoNews : ?? Polemica a distanza tra #Cassano e #Ferrara, Max #Allegri sta con l'ex difensore di Juventus e Napoli - AlegherMaz : come dite? non è una questione personale? Allegri non va dietro ad Adani??? e infatti anche una polemica tra Cassan… - napolista : Allegri: «Ferrara è stato geniale nella risposta a Cassano» Il tecnico della Juve e la polemica sugli scappati di… - CapitanoMancio : Leggo di una polemica tra #Cassano e #Ferrara, con in mezzo pure #Maradona. Immagino alla #BoboTv. Cosa è successo? - bonko89 : @erclab_tweet Stankevicius gli ha risposto solo per far sfociare la polemica nel razzismo verso la Lituania e far bannare cassano da Twitch -