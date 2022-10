Pisa: sciopero di 24 ore dei lavoratori Ryanair. E presidio all’aeroporto Galilei (Di sabato 1 ottobre 2022) Oggi sabato 1° ottobre 2002, si terrà uno sciopero nazionale di 24 ore del personale Ryanair indetto da Filt-Cgil, Uiltrasporti e Ugl per "rivendicare contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 1 ottobre 2022) Oggi sabato 1° ottobre 2002, si terrà unonazionale di 24 ore del personaleindetto da Filt-Cgil, Uiltrasporti e Ugl per "rivendicare contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto" L'articolo proviene da Firenze Post.

