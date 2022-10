Piacere, sono Tommaso Pobega, quasi laureato in economia (Di sabato 1 ottobre 2022) Tommaso Pobega ci accoglie con un sorriso all’ingresso della mitica sala del biliardo di Milanello, quella dove sono passati tutti i grandi della storia rossonera. Alle sue spalle, appese alla parete, due immagini. Raffigurano il successo rossonero del 2003 a Manchester in Champions League contro la Juventus e la vittoria in Supercoppa contro il Siviglia nel 2007. “Mi metto qui che magari porta bene...” sussurra compiaciuto. Ragazzo umile, educato e di sani principi Tommaso. La passione più grande fin da bambino è stata quella per il basket, condizionato forse dalla passione del fratello maggiore, che amava sfidare ovunque, persino nel salotto di casa con la palla di spugna, tra le grida di mamma Elena. Solo più tardi, trascinato da alcuni compagni di scuola, ha voluto provare qualcosa di nuovo. “Ho sempre avuto un ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 ottobre 2022)ci accoglie con un sorriso all’ingresso della mitica sala del biliardo di Milanello, quella dovepassati tutti i grandi della storia rossonera. Alle sue spalle, appese alla parete, due immagini. Raffigurano il successo rossonero del 2003 a Manchester in Champions League contro la Juventus e la vittoria in Supercoppa contro il Siviglia nel 2007. “Mi metto qui che magari porta bene...” sussurra compiaciuto. Ragazzo umile, educato e di sani principi. La passione più grande fin da bambino è stata quella per il basket, condizionato forse dalla passione del fratello maggiore, che amava sfidare ovunque, persino nel salotto di casa con la palla di spugna, tra le grida di mamma Elena. Solo più tardi, trascinato da alcuni compagni di scuola, ha voluto provare qualcosa di nuovo. “Ho sempre avuto un ...

