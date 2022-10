Perché “Siccità” di Paolo Virzì è il film da vedere al cinema nel weekend (Di sabato 1 ottobre 2022) Sono molteplici i protagonisti del film corale Siccità di Paolo Virzì. A Roma non piove da oltre tre anni, ma chi vive nel lusso e può permetterselo non rinuncia alla vasca idromassaggio sulla terrazza. Mentre i poveri diavoli, come Silvio Orlando… Un’opera sorprendente, anomala, tristemente iper contemporanea, che riflette sulle solitudini umane e sulla crisi energetica. In Siccità Paolo Virzì realizza un affresco disturbante e ambizioso, scritto insieme a Francesca Archibugi, Francesco Piccolo e Paolo Giordano. Un notevole cast italiano di attori (tutti in parte), da Valerio Mastandrea a Max Tortora. Da Elena Lietti a Monica Bellucci. Da Silvio Orlando a Emanuela Fanelli. Radiografa un malessere collettivo, vivo e pulsante. Sullo sfondo una Roma ... Leggi su amica (Di sabato 1 ottobre 2022) Sono molteplici i protagonisti delcoraledi. A Roma non piove da oltre tre anni, ma chi vive nel lusso e può permetterselo non rinuncia alla vasca idromassaggio sulla terrazza. Mentre i poveri diavoli, come Silvio Orlando… Un’opera sorprendente, anomala, tristemente iper contemporanea, che riflette sulle solitudini umane e sulla crisi energetica. Inrealizza un affresco disturbante e ambizioso, scritto insieme a Francesca Archibugi, Francesco Piccolo eGiordano. Un notevole cast italiano di attori (tutti in parte), da Valerio Mastandrea a Max Tortora. Da Elena Lietti a Monica Bellucci. Da Silvio Orlando a Emanuela Fanelli. Radiografa un malessere collettivo, vivo e pulsante. Sullo sfondo una Roma ...

smith44m : A proposito dell’emergenza idrica sorta quest’estate nessuno ne parla più capito perché siamo un paese di merda con… - LaSignoraLupo : RT @ettoreb74: Com’era quella storia della siccità? Come mai non se ne parla più? Ah, forse perché l’estate è finita?… - bizcommunityit : RT://Perché è fondamentale un mix energetico - @SchrodersIT #siccità #energia #energymix #rinnovabili - ettoreb74 : Com’era quella storia della siccità? Come mai non se ne parla più? Ah, forse perché l’estate è finita?… - npcmagazine : Disponibile dal 29 settembre nei cinema, Siccità il nuovo film di Paolo Virzì. Il film del regista italiano, con un… -