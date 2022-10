"Perché la Rai può perdere il Festival di Sanremo". Bomba Striscia: viale Mazzini rovinata? | Video (Di sabato 1 ottobre 2022) La Rai potrebbe perdere il Festival di Sanremo. La Bomba è di Striscia la notizia e del suo inviato Pinuccio, mezzobusto dell'immaginario Rai Scoglio 24 sempre molto puntuto quando si parla di viale Mazzini e delle magagne della tv pubblica. L'evento dell'Ariston è senza ombra di dubbio l'evento mediatico più importante dei palinsesti Rai, ma non è solo una gara musicale. "Potrebbe diventare anche una gara d'appalto - ironizza Striscia, ma non troppo -, Perché in teoria Sanremo dovrebbe essere assegnato con un bando a cui potrebbero partecipare tutte le emittenti interessate. E di conseguenza la Rai potrebbe perdere uno dei suoi programmi di puntissima". "La Rai può ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) La Rai potrebbeildi. Laè dila notizia e del suo inviato Pinuccio, mezzobusto dell'immaginario Rai Scoglio 24 sempre molto puntuto quando si parla die delle magagne della tv pubblica. L'evento dell'Ariston è senza ombra di dubbio l'evento mediatico più importante dei palinsesti Rai, ma non è solo una gara musicale. "Potrebbe diventare anche una gara d'appalto - ironizza, ma non troppo -,in teoriadovrebbe essere assegnato con un bando a cui potrebbero partecipare tutte le emittenti interessate. E di conseguenza la Rai potrebbeuno dei suoi programmi di puntissima". "La Rai può ...

enrick81 : @fabriziomico @MiChiamoFranco Comunque la Gialappa’s nel 2008 ne parlo in un Rai dire Sanremo visto che se ne parlo… - enrick81 : @EnfantProdige @fabriziomico Dubito @EnfantProdige Mediaset fu vicina al festival solo a metà anni 90 è un paio di… - PS49635230 : @rvelati @fratellicrozza Forse perché gli altri citati sono più interessanti da imitare in questo momento. E se anc… - Aldebaran1894 : @VPrivaci @RCatuso Perché Purtroppo sempre la Littizzetto? Non piace,Ok! Nessun problema!Ma a me importa che sia la… - Aldebaran1894 : @charliecarla @mgmaglie @edizpiemme Ho appena scoperto che la Maglie mi ha bloccato!Misteri della vita!Non ho mai i… -