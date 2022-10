Perché Giorgia Meloni ha parlato proprio di Nutriscore? (Di sabato 1 ottobre 2022) AGI - Nella sua prima uscita pubblica da quando Fratelli d'Italia ha vonto le elezioni, Giorgia Meloni ha citato Nutriscore, assicurando di volervi metttere mano. Se lo ha fatto è soprattutto Perché parlava dal palco di Coldiretti, l'associazione che da sempre vede il sistema europeo di etichettatura come una spina nel fianco, arrivando a definirlo "fuorviante, discriminatorio ed incompleto" e accusandolo di "escludere dalla dieta alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle tavole per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neanche la ricetta". Ma che cosa è Nutriscore? Un semaforo in grado di dare il via libera o lo stop ad alcuni prodotti alimentari, con quel che ne consegue per l'impatto economico sui Paesi che ne sono produttori. In estrema sintesi, di ... Leggi su agi (Di sabato 1 ottobre 2022) AGI - Nella sua prima uscita pubblica da quando Fratelli d'Italia ha vonto le elezioni,ha citato, assicurando di volervi metttere mano. Se lo ha fatto è soprattuttoparlava dal palco di Coldiretti, l'associazione che da sempre vede il sistema europeo di etichettatura come una spina nel fianco, arrivando a definirlo "fuorviante, discriminatorio ed incompleto" e accusandolo di "escludere dalla dieta alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle tavole per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neanche la ricetta". Ma che cosa è? Un semaforo in grado di dare il via libera o lo stop ad alcuni prodotti alimentari, con quel che ne consegue per l'impatto economico sui Paesi che ne sono produttori. In estrema sintesi, di ...

