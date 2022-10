“Per molti mesi non ne ho parlato”: la famosa cantante svela tutto (Di sabato 1 ottobre 2022) “Non è facile all’inizio, per molti mesi non ne ho parlato”: dopo tanto tempo la famosa cantante svela tutto, cosa ha fatto sapere “Non è facile all’inizio, per mesi non ne ho parlato“: la famosa cantante ha raccontato di un periodo della sua vita molto triste e difficile, dal quale ha impiegato del tempo per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 1 ottobre 2022) “Non è facile all’inizio, pernon ne ho”: dopo tanto tempo la, cosa ha fatto sapere “Non è facile all’inizio, pernon ne ho“: laha raccontato di un periodo della sua vita molto triste e difficile, dal quale ha impiegato del tempo per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

raffaellapaita : Dopo anni di attesa e gogna mediatica arrivano le assoluzioni per Pietro Salini e molti altri sul Terzo Valico. Bis… - fanpage : Migliaia a Roma per la Freedom Rally for Iran, la manifestazione organizzata dagli studenti iraniani in solidarietà… - Link4Universe : #Teslabot al lavoro! Qui un video del nuovo prototipo robotico della Tesla, Optmius, mentre svolge in automatico va… - Strega26259957 : @baboonjazzsoon Non lo squalificheranno mai. Ricordi l'anno scorso Katia Ricciarelli? Ecco lui è lo stesso. Starà i… - raffaelebavaro : RT @opificioprugna: #SamanthaCristoforetti attaccata da molti connazionali per i suoi capelli. Strano, non mi risulta che sia iraniana. (… -