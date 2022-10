Per l'Italia niente gas russo anche domenica. Gazprom dà colpa all'Austria (Di sabato 1 ottobre 2022) Al momento non c'è emergenza ma dopo il caso Nord Stream c'è poco da fidarsi di Putin. Il governo tuttavia prevede che le forniture possano riprendere a inizio settimana Leggi su huffingtonpost (Di sabato 1 ottobre 2022) Al momento non c'è emergenza ma dopo il caso Nord Stream c'è poco da fidarsi di Putin. Il governo tuttavia prevede che le forniture possano riprendere a inizio settimana

