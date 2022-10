"Per il fascismo guardate a Mosca, non a Roma". Il Financial Times zittisce la sinistra (Di sabato 1 ottobre 2022) Lo storico Timothy Garton Ash ribadisce che l’ideologia della Meloni “non ha nulla della glorificazione, della violenza marziale ed effettiva del fascismo”. Per di più, la democrazia italiana sarebbe meno a rischio di quella americana Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 ottobre 2022) Lo storico Timothy Garton Ash ribadisce che l’ideologia della Meloni “non ha nulla della glorificazione, della violenza marziale ed effettiva del”. Per di più, la democrazia italiana sarebbe meno a rischio di quella americana

