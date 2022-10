“Pazzo e malato”: la ‘psicologa’ Gegia insulta Marco Bellavia, web chiede esposto all’Ordine (Di sabato 1 ottobre 2022) L’empatia, in psicologia, rappresenta quella capacità di porsi in modo immediato nello stato d’animo e nella situazione di un’altra persona, comprendendone immediatamente i suoi processi psichici. Vien da sé che, alla luce del suo comportamento, Gegia ha dimostrato di non essere affatto empatica nei confronti di Marco Bellavia. Gegia la psicologa e il comportamento con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 1 ottobre 2022) L’empatia, in psicologia, rappresenta quella capacità di porsi in modo immediato nello stato d’animo e nella situazione di un’altra persona, comprendendone immediatamente i suoi processi psichici. Vien da sé che, alla luce del suo comportamento,ha dimostrato di non essere affatto empatica nei confronti dila psicologa e il comportamento con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : “Pazzo e malato”: la ‘psicologa’ Gegia insulta Marco Bellavia, web chiede esposto all’Ordine #gegia #gfvip - callmeemme : Negli ultimi giorni Marco si è preso del pazzo, matto, malato, squilibrato e ora anche molestatore. Cos’altro potre… - xhenia82 : RT @nonstozitto: E dopo lo schifo detto a Marco Bellavia: 'Sei MALATO' 'Sei PAZZO” Ecco la Nword…devo dire che si è scavata la fossa da sol… - Leo9409257275 : RT @laime26412002: L’hanno fatto passare per pazzo,malato La cosa che irrita è che in casa, pensano che noi Marco lo trattiamo da vittima.… - laime26412002 : L’hanno fatto passare per pazzo,malato La cosa che irrita è che in casa, pensano che noi Marco lo trattiamo da vit… -