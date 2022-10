Pattinaggio | Ondrej Nepela Trophy | trionfo Frangipani a Bratislava

Leggi su sportface

(Di sabato 1 ottobre 2022) Gabrieleconquista la prima vittoria in carriera in una tappa delle ISU Challenger Series, la prima per un pattinatore italiano nel settore maschile all’. A, il ventenne azzurro ha frantumato il precedente primato personale migliorandolo di oltre cinque lunghezze fino al punteggio odierno di 244.57 (83.11 nel corto e 157.18 nel libero). Secondo posto, invece, per Lara Naki Gutmann. SportFace.