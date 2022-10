Pattinaggio artistico | Junior Grand Prix Danzica 2022 | ancora un podio per l’Italia! Zich è terzo nella gara maschile

Leggi su oasport

(Di sabato 1 ottobre 2022) L’Italia delnon si ferma più. Dopo le brillante seconda e prima posizione di Nikolaj Memola oggi a scrivere la storia è Raffaele Francesco, piazzatosi sul gradino più basso delin occasione della quarta tappa del circuito ISU-2023, andata in scena questo fine settimana a, in Polonia. L’allievo di Edoardo De Bernardis, giàdopo il segmento più breve, ha difeso con le unghia e con i denti il piazzamento grazie a una prova che, seppur contrassegnata da alcune sbavature, ha ricevuto un buon riscontro in termini di punteggio grazie alla corretta esecuzione delle due proficue combinazioni con il triplo lutz, agganciati ...