Orrore al Grande Fratello Vip | “Mi ha toccata!”: lo accusa di molestie [VIDEO] (Di sabato 1 ottobre 2022) Bruttissimo episodio al Grande Fratello Vip, dove una concorrente ha accusato una altro vippone di molestie: un fatto gravissimo che avrà ripercussioni pesanti accusa di molestie al GF Vip – Screenshot YoutubeAccuse gravissime quelle lanciate nella notte da una concorrente del Grande Fratello Vip. A suo dire sarebbe stata toccata nelle parti intime da un altro vippone. Denuncia che rischia di fa scoppiare un vero e proprio scandalo, con provvedimenti durissimi da parte della produzione. In questa edizione del reality show la sessualità è un argomento sempre presente. Sono tanti i vipponi che non hanno paura di parlarne, rivelando senza vergogna il proprio orientamento sessuale. Una di questi è senza dubbio Ginevra Lamborghini, ... Leggi su ck12 (Di sabato 1 ottobre 2022) Bruttissimo episodio alVip, dove una concorrente hato una altro vippone di: un fatto gravissimo che avrà ripercussioni pesantidial GF Vip – Screenshot YoutubeAccuse gravissime quelle lanciate nella notte da una concorrente delVip. A suo dire sarebbe stata toccata nelle parti intime da un altro vippone. Denuncia che rischia di fa scoppiare un vero e proprio scandalo, con provvedimenti durissimi da parte della produzione. In questa edizione del reality show la sessualità è un argomento sempre presente. Sono tanti i vipponi che non hanno paura di parlarne, rivelando senza vergogna il proprio orientamento sessuale. Una di questi è senza dubbio Ginevra Lamborghini, ...

fdelucchi : RT @annunciodioggi: @sbonaccini Fare dell'aborto, l'orrore più grande e vigliacco, un metodo anticoncezionale. Pericoloso e letale per l'in… - brown_marzio : RT @annunciodioggi: @sbonaccini Fare dell'aborto, l'orrore più grande e vigliacco, un metodo anticoncezionale. Pericoloso e letale per l'in… - paromatta : #iostoconbellavia #gfvip “ti meriti di essere bullizzato”…l’orrore in una frase Complice è chi la sente e non la co… - PIngrugnato : @Agenzia_Ansa Scommettiamo il solito caffettino?? che il grande #BruceSpringsteen?? verrà accusato di appropriazione… - PatriziaPiva8 : RT @annunciodioggi: @sbonaccini Fare dell'aborto, l'orrore più grande e vigliacco, un metodo anticoncezionale. Pericoloso e letale per l'in… -