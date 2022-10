Nuovo buco nell'acqua: la Ue non decide sul tetto al prezzo del gas (Di sabato 1 ottobre 2022) Ancora nessun accordo sul prezzo al tetto del gas. L'unico intervento che farebbe davvero risparmiare sulle bollette. I ministri dell'Energia della Ue si limitano ad approvare le misure proposte dalla Commissione: tetto ai profitti delle aziende che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e taglio dei consumi nei singoli Stati. L'accordo politico siglato ieri, infatti, prevede i famosi risparmi obbligatori dielettricità nelle fasce di picco, un tetto ai ricavi delle imprese che producono elettricità con nucleare e rinnovabili, e un contributo di solidarietà a carico delle imprese petrolifere e del gas che stanno realizzando grandi profitti in questi mesi grazie ai rincari dei combustibili fossili. «Oggi abbiamo aggiunto alcune tessere al puzzle, ma di sicuro non sono le ultime», ha detto ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 ottobre 2022) Ancora nessun accordo sulaldel gas. L'unico intervento che farebbe davvero risparmiare sulle bollette. I ministri dell'Energia della Ue si limitano ad approvare le misure proposte dalla Commissione:ai profitti delle aziende che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e taglio dei consumi nei singoli Stati. L'accordo politico siglato ieri, infatti, prevede i famosi risparmi obbligatori dielettricitàe fasce di picco, unai ricavi delle imprese che producono elettricità con nucleare e rinnovabili, e un contributo di solidarietà a carico delle imprese petrolifere e del gas che stanno realizzando grandi profitti in questi mesi grazie ai rincari dei combustibili fossili. «Oggi abbiamo aggiunto alcune tessere al puzzle, ma di sicuro non sono le ultime», ha detto ...

