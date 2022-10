Nove persone europee, tra cui apparentemente almeno una italiana, sono state arrestate in Iran in relazione alle proteste contro il regime (Di sabato 1 ottobre 2022) Nove persone europee, tra cui apparentemente almeno una italiana, sono state arrestate in Iran in relazione alle proteste per il probabile omicidio di Mahsa Amini, la 22enne morta in carcere a Teheran dopo essere stata arrestata dalla polizia religiosa per Leggi su ilpost (Di sabato 1 ottobre 2022), tra cuiunaarreininper il probabile omicidio di Mahsa Amini, la 22enne morta in carcere a Teheran dopo essere stata arrestata dalla polizia religiosa per

yuna_hikari : RT @ilpost: Nove persone europee, tra cui apparentemente almeno una italiana, sono state arrestate in Iran in relazione alle proteste contr… - ilpost : Nove persone europee, tra cui apparentemente almeno una italiana, sono state arrestate in Iran in relazione alle pr… - telodogratis : Corsa clandestina di cavalli interrotta dai carabinieri a Nicolosi, denunciate nove persone - blogsicilia : #notizie #sicilia Corsa clandestina di cavalli interrotta dai carabinieri a Nicolosi, denunciate nove persone -… - DonaSayaka : @aedtalkshow @nove @lucasommi72 @AndreaScanzi @marcotravaglio @mgmaglie @vfeltri Davvero la gentaglia peggiore poss… -