Notte Ricercatori Neuromed | rinnovato il dialogo tra scienza e cittadini

Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - La 'Notte dei Ricercatori' dell'Irccs Neuromed di Pozzilli (Is) ha assunto nel corso degli anni per un ruolo importante e anche quest'anno la Notte europea della ricerca ha rinnovato il dialogo tra scienza e cittadini. Come in passato, anche l'edizione 2022 ha avuto al centro i giovani e le scuole. "Ieri il Simposio internazionale sulla diagnostica per immagini digitale, che ha rappresentato l'occasione per presentare la Rete europea Euro-BioImaging, della quale fa parte la piattaforma Digital Imaging Multimodal Platform (Dimp), coordinata dal Dipartimento di Innovazione in Ingegneria e Fisica del Neuromed". Lo sottolinea in una nota l'Irccs Neuromed di Pozzilli (Is).

