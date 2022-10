"Non vedrete mai...": veleno-Seredova su Buffon, la frase che lo asfalta (Di sabato 1 ottobre 2022) "Negli ultimi anni ho sempre sorprese nuove": Alena Seredova, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato della sua vita con Alessandro Nasi, suo futuro marito, e la loro figlia di 2 anni, la piccola Vivienne Charlotte. "È iniziato tutto due anni fa con l'arrivo della piccola Vivy, poi la proposta del matrimonio che non mi aspettavo proprio - ha raccontato l'attrice, ex di Buffon -. Stiamo provando a capire come organizzare le nozze, vogliamo solo divertirci. Devo trovare qualcosa che non mi renda ridicola". La Seredova ha spiegato che le nozze non saranno a Praga, ma probabilmente nel Sud Italia: "Vorrei un weekend con amici e famigliari. Sarà nell'estate del 2023". Quella che Alena sta vivendo è una nuova felicità dopo la separazione dal suo ex marito. Felicità ritrovata anche grazie al suo nuovo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) "Negli ultimi anni ho sempre sorprese nuove": Alena, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato della sua vita con Alessandro Nasi, suo futuro marito, e la loro figlia di 2 anni, la piccola Vivienne Charlotte. "È iniziato tutto due anni fa con l'arrivo della piccola Vivy, poi la proposta del matrimonio che non mi aspettavo proprio - ha raccontato l'attrice, ex di-. Stiamo provando a capire come organizzare le nozze, vogliamo solo divertirci. Devo trovare qualcosa che non mi renda ridicola". Laha spiegato che le nozze non saranno a Praga, ma probabilmente nel Sud Italia: "Vorrei un weekend con amici e famigliari. Sarà nell'estate del 2023". Quella che Alena sta vivendo è una nuova felicità dopo la separazione dal suo ex marito. Felicità ritrovata anche grazie al suo nuovo ...

