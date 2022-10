Non solo ministeri, Meloni lavora "da premier" (Di sabato 1 ottobre 2022) La crisi energetica e' il vero banco di prova del futuro esecutivo, e Giorgia Meloni ha dovuto gia' prendere posizione sul delicatissimo dossier che mette insieme rapporti e bilanciamenti con l'Europa,... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 ottobre 2022) La crisi energetica e' il vero banco di prova del futuro esecutivo, e Giorgiaha dovuto gia' prendere posizione sul delicatissimo dossier che mette insieme rapporti e bilanciamenti con l'Europa,...

HuffPostItalia : Il responsabile Sanità di FdI: 'Mai più green pass, vaccini solo agli anziani. Non seguiremo le virostar' - Adnkronos : #Putin accusa gli Stati Uniti: 'Vogliono distruggere non solo la Russia, ma anche l'Italia e altri competitori euro… - elenabonetti : La lista @ItaliaViva @Azione_it elegge 46% di donne. È il risultato della parità scelta e praticata, non solo annu… - AnnaStramigioli : #coffeebreakla7 Mastella, come Cuperlo: errore storico. Nel 2006 hanno vinto Margherita e DS separati. Il PD non ha… - Do_Dec : RT @benq_antonio: #Putin Non solo ha vinto Ha anche umiliato l 'Unione Europea' chiamandola per quella che è Serva degli americani. #Nord… -