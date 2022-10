«Non si affitta agli stranieri», bufera per la risposta di un’agenzia immobiliare sui social (Di sabato 1 ottobre 2022) Cercava un box auto ma si è sentito rispondere che agli stranieri non si affitta. E’ la storia raccontata da Manuel, nato a Napoli e cresciuto a Treviso, ma con nome e cognome che richiamano origini straniere. Avendo visto sui social l’annuncio di un box decide di rivolgersi all’agenzia immobiliare: «Il box è ancora disponibile?», chiede. risposta: «Sì, ma non accetta stranieri». Dopo l’episodio Manuel ha deciso di rivolgersi al consigliere regionale campano Francesco Emilio Borrelli che non ha esitato a sollevare il caso: «Razzismo e pregiudizi stanno dilagando pericolosamente nella nostra società. Questa vicenda capitata a Manuel è a dir poco assurda», spiega, «non solo perché Manuel è stato immediatamente etichettato come straniero per via del suo nome e cognome, ... Leggi su open.online (Di sabato 1 ottobre 2022) Cercava un box auto ma si è sentito rispondere chenon si. E’ la storia raccontata da Manuel, nato a Napoli e cresciuto a Treviso, ma con nome e cognome che richiamano origini straniere. Avendo visto suil’annuncio di un box decide di rivolgersi all’agenzia: «Il box è ancora disponibile?», chiede.: «Sì, ma non accetta». Dopo l’episodio Manuel ha deciso di rivolgersi al consigliere regionale campano Francesco Emilio Borrelli che non ha esitato a sollevare il caso: «Razzismo e pregiudizi stanno dilagando pericolosamente nella nostra società. Questa vicenda capitata a Manuel è a dir poco assurda», spiega, «non solo perché Manuel è stato immediatamente etichettato come straniero per via del suo nome e cognome, ...

lorenzo_px : @BstefanoG1971 @stevesomera68 @veneto_ Conosco bene come funziona, capisco le ragioni di chi affitta tuttavia non è… - dimmete1 : @IosonoScala @Ginocinque @Ilona_ple su cui ancora non rispondi perché preferisci fare la supercazzola.... LA AFFITT… - gfrancescoriz : RT @gfrancescoriz: Io e il mio amico dovevamo affittare due stanze in centro a Catania, le troviamo e ci organizziamo per affittare lì. La… - vicini_massimo : @avvLibutti @romainquilini il diritto alla casa? non deve essere a carico di chi affitta un'immobile con un contrat… - Paola13020494 : @sbonaccini A proposito perché non ha risposto alla giornalista di Fuori dal Coro,che chiedeva perché avete dato un… -