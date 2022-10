«Non ho mai avuto così tanta paura»: così il giornalista Rai racconta la sua esperienza con Lodovica Rogati – Il video (Di sabato 1 ottobre 2022) «Io ne ho viste di ogni, dopo un’inchiesta sulle infiltrazioni dei clan nel mondo del calcio mi hanno perfino bruciato casa, ma non ho mai avuto paura come in quel periodo». A parlare è il giornalista Federico Ruffo, popolare conduttore Rai. A Domani ha raccontato la sua breve relazione con Lodovica Mairè Rogati, balzata alle cronache per il caso che coinvolge il senatore Matteo Richetti. Ruffo spiega di aver conosciuto Rogati dopo che la donna gli scrisse «sostenendo di essere un’attrice sceneggiatrice». «In tutto ci siamo visti due volte», ha raccontato. «Divenne chiaro che c’era da subito un certo interesse», prosegue, ma presto avrebbe iniziato a notare «delle crepe, c’era qualcosa di strano rispetto ai normali approcci tra un uomo e una ... Leggi su open.online (Di sabato 1 ottobre 2022) «Io ne ho viste di ogni, dopo un’inchiesta sulle infiltrazioni dei clan nel mondo del calcio mi hanno perfino bruciato casa, ma non ho maicome in quel periodo». A parlare è ilFederico Ruffo, popolare conduttore Rai. A Domani hato la sua breve relazione conMairè, balzata alle cronache per il caso che coinvolge il senatore Matteo Richetti. Ruffo spiega di aver conosciutodopo che la donna gli scrisse «sostenendo di essere un’attrice sceneggiatrice». «In tutto ci siamo visti due volte», hato. «Divenne chiaro che c’era da subito un certo interesse», prosegue, ma presto avrebbe iniziato a notare «delle crepe, c’era qualcosa di strano rispetto ai normali approcci tra un uomo e una ...

