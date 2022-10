Nishioka, finale e best ranking a Seoul: sfiderà Shapovalov (Di sabato 1 ottobre 2022) Per la prima volta in carriera, il giapponese Yoshihito Nishioka ha raggiunto due finali ATP in una stessa stagione. Sconfitto da Nick Kyrgios nella sfida per il titolo all'ATP 500 di Washington, dopo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 ottobre 2022) Per la prima volta in carriera, il giapponese Yoshihitoha raggiunto due finali ATP in una stessa stagione. Sconfitto da Nick Kyrgios nella sfida per il titolo all'ATP 500 di Washington, dopo ...

sportface2016 : #AtpSeoul: la finale sarà #Shapovalov-#Nishioka, out #Brooksby e #Kovacevic - Clodos88 : @tennisti_brutti @ilmedvedeviano Nishioka che un mese e mezzo fa ha fatto finale a Washington. Ma va bene, fa figo… - giovannipelazzo : Al #KoreaOpen2022 Denis #Shapovalov ???? ha un'occasione d'oro per vincere un titolo #ATP (non pensavo lo avrei mai s… -