Nella notte ci sono stati 30 incidenti stradali a Roma

AGI - Serie di incidenti stradali Nella notte a Roma e sul Grande raccordo anulare della capitale, dove si registra un morto. Sulla carreggiata interna del Gra, all'altezza del chilometro 38, si sono scontrate quattro autovetture e ha perso la vita un ragazzo di 20 anni. Tre le persone rimaste ferite nell'impatto tutte trasportate in ospedale in codice giallo. Sul posto i vigili del fuoco. In città, gli altri incidenti con feriti gravi Nella notte a Roma. In via Ardeatina, all'incrocio con via di Vigna Murata, un'auto, per cause in via di accertamento, si è ribaltata. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco che hanno estratto dalla vettura l'uomo che è stato poi trasportato in gravissime condizioni ...

