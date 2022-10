Negramaro e il nuovo tour nei teatri: «Festeggiamo il ritorno alla vita» (Di sabato 1 ottobre 2022) La band si avvicina al ventennale festeggiando con il pubblico in 41 date in 3 mesi, riscoprendo il «contatto» che tanto era mancato loro Leggi su vanityfair (Di sabato 1 ottobre 2022) La band si avvicina al ventennale festeggiando con il pubblico in 41 date in 3 mesi, riscoprendo il «contatto» che tanto era mancato loro

Dawnrose__ : Ho appena scoperto la scaletta del nuovo tour dei Negramaro. Ho meno di un mese per capire come sopravvivere alla… - dolcementecaty : RT @salento_news: ?? 3...2...1...contatto: in esclusiva per Salento News le primissime foto della data zero del nuovo tour dei @Negramaro.… - sabrynegramaro : RT @salento_news: ?? 3...2...1...contatto: in esclusiva per Salento News le primissime foto della data zero del nuovo tour dei @Negramaro.… - salento_news : ?? 3...2...1...contatto: in esclusiva per Salento News le primissime foto della data zero del nuovo tour dei…