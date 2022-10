NBA, A BROOKLYN TIRA UN’ARIA NUOVA: DURANT SUONA LA CARICA (Di sabato 1 ottobre 2022) In estate se ne sono viste di tutti i colori sulla costa atlantica, con riferimento più accurato a quel che è successo in casa Nets. Ma una volta che i riflettori dei media hanno cominciato a scemare, e che il campo ha ricominciato a parlare, ecco che a BROOKLYN tutti hanno ripreso ad andare d’amore d’accordo. Fino al prossimo strappo, s’intende, ma per ora questo passa il convento: i Nets sono stati la polveriera dell’estate NBA, ora però hanno solennemente promesso di volersi lasciare tutte le ruggini alle spalle. E di marciare spediti verso quello che era, è e rimane il grande proposito per la stagione che sta per arrivare: diventare davvero una squadra da titolo, tenere fede alla promessa fatta tre anni fa quando dalle parti del Barclays Center sbarcò Kevin DURANT, l’uomo al quale più di ogni altro giocatore la piazza ha affidato le chiavi per far ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 1 ottobre 2022) In estate se ne sono viste di tutti i colori sulla costa atlantica, con riferimento più accurato a quel che è successo in casa Nets. Ma una volta che i riflettori dei media hanno cominciato a scemare, e che il campo ha ricominciato a parlare, ecco che atutti hanno ripreso ad andare d’amore d’accordo. Fino al prossimo strappo, s’intende, ma per ora questo passa il convento: i Nets sono stati la polveriera dell’estate NBA, ora però hanno solennemente promesso di volersi lasciare tutte le ruggini alle spalle. E di marciare spediti verso quello che era, è e rimane il grande proposito per la stagione che sta per arrivare: diventare davvero una squadra da titolo, tenere fede alla promessa fatta tre anni fa quando dalle parti del Barclays Center sbarcò Kevin, l’uomo al quale più di ogni altro giocatore la piazza ha affidato le chiavi per far ...

