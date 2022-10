Nasce “l'asse” Meloni-Renzi alla festa di Formiche (Di sabato 1 ottobre 2022) “Le Formiche, nel loro piccolo…” è già un approccio fuorviante. Perché le cose sono state fatte in grande. Il sito web (ma non è solo questo) per festeggiare i suoi diciotto anni di attività ha scelto l'Hospitality premium dello Stadio Olimpico, con balconata esclusiva sul campo da gioco. Roba di livello. E non per pochi: perché alla fine, tra politici, giornalisti, manager e addetti ai lavori vari, c'erano più di mille invitati. Cos'è Formiche. Nasce nel 2004 come progetto culturale ed editoriale. Il fondatore è Paolo Messa. Che prende il buono della tradizione Dc. Cioè la capacità di fare rete, dialogare senza essere “puzza-al-naso”, approfondire invece di cialtronare con idee istantanee. Oggi Formiche.net è un quotidiano on-line con una versione cartacea mensile, diretto da Giorgio Rutelli, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) “Le, nel loro piccolo…” è già un approccio fuorviante. Perché le cose sono state fatte in grande. Il sito web (ma non è solo questo) per festeggiare i suoi diciotto anni di attività ha scelto l'Hospitality premium dello Stadio Olimpico, con balconata esclusiva sul campo da gioco. Roba di livello. E non per pochi: perchéfine, tra politici, giornalisti, manager e addetti ai lavori vari, c'erano più di mille invitati. Cos'ènel 2004 come progetto culturale ed editoriale. Il fondatore è Paolo Messa. Che prende il buono della tradizione Dc. Cioè la capacità di fare rete, dialogare senza essere “puzza-al-naso”, approfondire invece di cialtronare con idee istantanee. Oggi.net è un quotidiano on-line con una versione cartacea mensile, diretto da Giorgio Rutelli, ...

danalloydthomas : RT @DifesaPopolare: Dopo il sabotaggio USA al #NordStream2 cambia lo scenario politico in Europa. Nasce l'asse MOSCA-BERLINO. La #UE ha i… - DifesaPopolare : Dopo il sabotaggio USA al #NordStream2 cambia lo scenario politico in Europa. Nasce l'asse MOSCA-BERLINO. La #UE h… - St4tlerWaldorf : Scusate, oggi giornata impegnativa. Quindi mi pare di capire che sta saltando il banco in EU, nasce l'asse anti Ger… - Gauro5 : RT @lauracesaretti1: Mi pare che il copione sia già scritto: nasce il governo Meloni e dal giorno dopo la “vera sinistra”, cioè Salvini e G… - LucianoRomeo9 : RT @lauracesaretti1: Mi pare che il copione sia già scritto: nasce il governo Meloni e dal giorno dopo la “vera sinistra”, cioè Salvini e G… -