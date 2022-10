Napoli-Torino | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 1 ottobre 2022) Archiviata la sosta per le nazionali, torna laA e lo fa con, match d’apertura dell’ottava giornata di campionato. Una partita che si preannuncia molto interessante, tra due squadre che hanno ben impressionato in questo avvio di stagione. I padroni di casa hanno mostrato un grande potenziale fin qua e i risultati hanno dato loro ragione: gli uomini di Spalletti, infatti, comandano la classifica con 17 punti e solo l’Atalanta, ad ora, è riuscita a tenere il passo dei partenopei. Gli azzurri proveranno così ad allungare la loro striscia di vittorie per staccare ulteriormente le principali rivali. Gli ospiti, invece, occupano la nona posizione con 10 punti, ma hanno dimostrato di essere compatti e difficili da affrontare per ogni avversario. Gli uomini di Juric tenteranno il colpo grosso per mettersi alle spalle un ...

In porta scegliamo Alex Meret () che sta vivendo un ottimo momento e affronta una squadra che non segna da due ...E' il giorno di. Alle 15:00 al Diego Armando Maradona Spalletti e i suoi proveranno a restare in testa alla classifica. Napoli-Torino oggi alle ore 15 allo Stadio Maradona per l'ottava giornata di Serie A. I convocati azzurri di Luciano Spalletti diramati dal club azzurro: out Osimhen infortunato e Gaetano influenzato. Juric non recupera i tre infortunati ma ritrova Zima: all'elenco degli assenti granata si aggiunge anche Seck, fermato dall'influenza ...