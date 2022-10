Napoli-Torino: le probabili formazioni del match di Serie A (Di sabato 1 ottobre 2022) La Serie A riapre i battenti. Il Napoli affronta il Torino in uno stadio Maradona gremito di tifosi. La squadra di Spalletti farà di tutto per uscire dal terreno di gioco con una vittoria in modo da restare aggrappata alla prima posizione in classifica. La gara sarà trasmessa a partire dalle ore 15:00 sulla piattaforma di streaming online Dazn. A dirigere i giochi l’arbitro Massimi di Termoli. QUI Napoli- Spalletti conferma la formazione tipo contro il Torino. Meret tra i pali. Di Lorenzo, Rrahman, Kim e Mario Rui formeranno la linea difensiva, con Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo. Il tridente offensivo sarà composto da Kvaratskhelia, Politano e Simeone. QUI Torino – Juric contro il Napoli si affida a Milinkovic-Savic tra i pali. Il terzetto difensivo ... Leggi su zon (Di sabato 1 ottobre 2022) LaA riapre i battenti. Ilaffronta ilin uno stadio Maradona gremito di tifosi. La squadra di Spalletti farà di tutto per uscire dal terreno di gioco con una vittoria in modo da restare aggrappata alla prima posizione in classifica. La gara sarà trasmessa a partire dalle ore 15:00 sulla piattaforma di streaming online Dazn. A dirigere i giochi l’arbitro Massimi di Termoli. QUI- Spalletti conferma la formazione tipo contro il. Meret tra i pali. Di Lorenzo, Rrahman, Kim e Mario Rui formeranno la linea difensiva, con Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo. Il tridente offensivo sarà composto da Kvaratskhelia, Politano e Simeone. QUI– Juric contro ilsi affida a Milinkovic-Savic tra i pali. Il terzetto difensivo ...

