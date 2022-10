Napoli-Torino | Juric furioso viene espulso | il motivo

(Di sabato 1 ottobre 2022) Un sabato infuocato. Questo sabato di Serie A ci regala fin da subito grandi emozioni. La partita in questione è, l’episodio riguarda l’attuale allenatore dei granata, Ivan, resosi protagonista dopo unbattibecco con l’arbitro della sfida, il signor Luca Massimi di Termoli. Ivan, ha protestato con il direttore di gara riguardante un contatto di gioco tra il napoletano Mario Rui ed il granata Singo nei pressi della bandierina del calcio d’angolo, reclamando a gran voce il fallo. L’arbitro non ha concesso la punizione, scatenando la veemente reazione del tecnico croato, che è stato trattenuto dal resto della panchina per evitare ulteriori disguidi.ha poi rimediato il cartellino rosso, ...

SerieA : ?? FT | Il Napoli travolge il Torino. 3 punti e può cantare il 'Maradona'! #NapoliTorino - sscnapoli : ???? Te la senti…? ?? Non perdere l'opportunità di fare tua una Maglia Halloween edizione speciale indossata dai gioc… - demarkesports : ?? 12' Napoli 2-0 Torino ? 6' Andre Zambo Anguissa ? 12' Andre Zambo Anguissa - Torrechannelit : Napoli- Torino: 3-1. Anguissa e Kvara! Gli azzurri non si fermano più e stendono anche il Toro - LuigiLiccardo6 : RT @scottotweet: Il #Napoli supera l'insidia della sosta nonostante un #Torino coriaceo e aggressivo. #Anguissa da record, ha un'altro pass… -

Espulsione Juric: il tecnico è una furia, trattenuto da Paro. Rosso per il tecnico delcontro ilIvan Juric allontanato dalla panchina dela poco più di un quarto d'ora dal termine della gara del Maradona col. 73 ESPULSO JURIC ...ha aperto l'ottava giornata di Serie A: si chiude sul 3 - 1: con super Anguissa. Sesta vittoria consecutiva per Spalletti Kvara ed Anguissa, match winners in©...Riparte la Serie A dopo la sosta per le Nazionali e scende subito in campo il Napoli capolista, che al Maradona affronta il Torino nel primo match dell'ottava giornata. Spalletti sceglie Raspadori… ...Nel finale della sfida del Maradona, il tecnico granata ha reagito così nei confronti di arbitro e quarto uomo rimediando un cartellino rosso ...